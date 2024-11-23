أشاد الإعلامي أحمد موسى، بالعقيدة الوطنية للقوات المسلحة واستعدادها للتضحية بأرواح أفرادها دفاعا عن مصر وشعبها، مستشهدا بتصريح سابق للرئيس عبد الفتاح السيسي عندما كان وزيرا للدفاع يؤكد فيه رفضه التعرض والمساس بالمصريين في ظل حكم الإخوان.

وقال خلال برنامجه «على مسئوليتي» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء السبت: «الجيش المصري الوحيد الذي يقول نروح نموت الأول لوحد مس مواطن مصري، قالها الرئيس السيسي وهو القائد العام للقوات المسلحة قبل ثورة يونيو أثناء حكم مرسي والخونة الإخوان بيقتلوا فينا».

وأثنى على جهود القوات المسلحة في تطهير سيناء من الإرهاب، مشددا أن «الرئيس السيسي لا يخشى الا الله، وفي رقبته 107 ملايين سيسأل عنهم، الموضوع مش عنتريات».

واستنكر حملات الشائعات التي يطلقها الإخوان، متابعا: «نحن أمام عصابة إخوانية خائنة للدين والوطن تعمل على مدار الساعة في شن حرب شائعات، لا توجد دولة في العالم يتم استهدافها بالشائعات مثل مصر، لو في دول تم استهدافها بربع شائعات مصر كانت وقعت».

وأضاف أن هذه الحملات تكرر محاولات إسقاط الدولة على غرار يناير 2011 ، قائلا: «بيكرروا ثاني محاولة إسقاط الدولة التي أرادوا إسقاطها في 28 يناير 2011 ثم أيام حكم الجاسوس مرسي، هناك من يريد تدمير مصر، وإسقاط الدولة وليس النظام، الحديث عن إسقاط الدولة، الإخوان وإسرائيل والموساد حاجة واحدة».

ودعا المواطنين إلى وضع أمن واستقرار الدولة فوق أي اعتبارات آخرى، معقبا: «لازم تأخذوا بالكم أوي كمواطنين، الموضوع النهاردة لا تقولوا لي أسعار ولا تقول لي حاجة، قبل كل ده البلد، لبنان اليوم تعاني بسبب حزب الله، وكان عندنا ميليشيا الإخوان زي ميليشيا حزب الله وحماس».