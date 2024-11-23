120 شهيدا خلال 48 ساعة في غزة

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قالت وزارة الصحة بغزة ان الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 120 شهيدا و205 إصابات خلال الـ(48 ساعة الماضية).

وأشارت الصحة إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 44 ألفا و176 شهيداً و104 آلاف و473 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023.

وتواصل الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم 414 من الحرب مخلفة أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى، بحسب وكالة معا الإخبارية.

هذا واعتبرت حركة حماس، اليوم السبت، أن استمرار الإبادة في شمال غزة وهجمات الاحتلال الإسرائيلي على مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا استخفاف بالإنسانية والأعراف والقوانين.

وطالبت الحركة الحكومات العربية والإسلامية والأمم المتحدة بفرض عقوبات رادعة على الاحتلال لوقف عدوانه، بحسب شبكة "الجزيرة" الإخبارية.