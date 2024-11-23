رسالة مؤثرة من تامر أمين بعد وفاة محمد رحيم: موت الفجأة يُذكرنا بفناء الدنيا ورحلة الحياة قصيرة

نعى الإعلامي تامر أمين، المطرب والملحن محمد رحيم، الذي وافته المنية فجر السبت عن عمر ناهز 45 عاما، داعيا الله أن يغفر له ويرحمه.

وقال خلال برنامجه «آخر النهار» المذاع عبر شاشة «النهار» مساء السبت، إن رحيل رحيم كان بمثابة صدمة للجميع، ليس فقط لمعرفة الجمهور به كملحن شهير؛ بل لأن رحيله المفاجئ جاء ليذكر الجميع بـ «فناء الحياة» و«دروس وعبر الموت».

وتساءل: «ما هي الدنيا إلا لحظة فانية؟»، مشددا أنه لا شيء في هذه الحياة يستحق أن ينفعل الإنسان أو يتخاصم أو يحقد أو يغل أو يخسر الناس لأجله.

وأوضح أن رحلة الحياة «لها نقطة بداية ونهاية»، مؤكدا أن «الذكي هو من يدرك ذلك، فلا أحد باق ودائم إلا وجه الله سبحانه وتعالى».

ووجه رسالة، قائلا: «أتمنى ألا يمر رحيل أعز وأغلى الناس إلى قلوبنا مرور الكرام.. ومن لم يكن الموت له عبرة فلا عبرة له ولا عظة».