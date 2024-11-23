اللجنة القانونية الأممية توافق على مشروع قرار بشأن الجرائم ضد الإنسانية

تبنت لجنة رئيسية بالجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت متأخر يوم الجمعة، مشروع قرار يمهد الطريق أمام إجراء مفاوضات بشأن معاهدة تمنع، لأول مرة، الجرائم ضد الإنسانية، وتعاقب مرتكبيها، وذلك بعد قيام روسيا بإدخال تعديلات كان من شأنها أن تؤدي إلى خروج هذا الجهد عن مساره.

ووافقت اللجنة القانونية بالجمعية العامة على مشروع القرار بإلإجماع، بعد مفاوضات ساخنة حتى اللحظة الأخيرة بين مؤيدى المشروع وروسيا امتدت على مدار اليوم.

ويبلغ عدد أعضاء الجمعية العامة 193 عضوا.

وقوبلت الموافقة على مشروع القرار بالتصفيق لدى إعلانها من قبل رئيس اللجنة، ومن شبه المؤكد تبني مشروع القرار عندما تطرحه الجمعية العامة للتصويت النهائي يوم 4 ديسمبر المقبل.

ويدعو مشروع القرار إلى عملية زمنية محددة لجلسات تحضيرية خلال عامي 2026 و2027، وعقد جلسات تفاوض خلال عامى 2028 و2029 لوضع اللمسات النهائية لمعاهدة بشأن الجرائم ضد الإنسانية.