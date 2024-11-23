المشرعون الأوروبيون يطالبون المفوضية الأوروبية بالتحقيق بشأن منصة إكس

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دعا أعضاء البرلمان الأوروبي، المفوضية الأوروبية، إلى التحقيق فيما إذا كان مالك منصة إكس، إيلون ماسك، يعزز وصول منشوراته بطريقة تنتهك قانون الاتحاد الأوروبي.

ويستند التحقيق إلى دراسة أجرتها جامعة كوينزلاند في أستراليا، والتي فحصت مدى ظهور منشورات ماسك، خلال الأشهر الأخيرة.

ويعتبر ماسك، الذي يمتلك أيضا شركتي تسلا وسبيس إكس، مؤيد رئيسي للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، وقد تم تعيينه للمشاركة في قيادة وكالة كفاءة حكومية.

ووقع على التحقيق من البرلمان الأوروبي، 42 عضوا في البرلمان الأوروبي من أحزاب الخضر والديمقراطيين الاشتراكيين واليسار والليبراليين ومجموعة حزب الشعب الأوروبي، من يمين الوسط.