استمرار عمليات سحب سفينة تعرضت للشحوط جنوب البحر الأحمر

تواصل الأجهزة المعنية بالبحر الأحمر، لليوم الثاني على التوالي، عمليات سحب سفينة تعرضت للشحوط قبال سواحل مدينة القصير.

وكان بلاغًا وصل أمس الجمعة، يفيد بشحوط سفينة تدعى VSG GLORY، ترفع علم جزر القمر والقادمة من أحد الموانئ اليمنية متجهة إلى ميناء بور توفيق بالسويس.

وتبين أن السفينة هى احدى سفن نقل البضائع، وكانت تقل على متنها حمولة من الردة، ويبلغ طولها 100 متر وعرضها 19 مترا، حيث تعرضت للشحوط أمام أحد المنتجعات السياحية بمدينة القصير.

وتسبب شحوط السفينة في عطل فنى بأحد المحركات، وتبين أن السفينة كانت تقل على متنها21 ما بين بحارين وفنيين، من مختلف الجنسيات بينهم 10 هنود و4 سوريين وعراقي، و4 مصريين.

وتم إخطار الجهات المعنية، وجهاز شؤون البيئة ومحميات البحر الأحمر؛ لبيان وجود خسائر طالت الشعاب المرجانية من عدمه، حيث من المقرر تشكيل لجنة فنية من باحثي محميات البحر الأحمر من مكتب القصير للانتقال لموقع الشحوط وبيان الأمر.