وزيرة خارجية بوليفيا: زيارتي الحالية لمصر تهدف لتعزيز التعان المشترك

قالت وزيرة خارجية بوليفيا سيليندا سوسا، إن زيارتها الحالية لمصر تهدف لتعزيز التعان المشترك بين البلدين اقتصاديًّا وتجاريًّا.

وأضافت خلال مؤتمر صحفي مع الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، أن بوليفيا لديها موارد مهمة لا سيما على مستوى التصنيع، كما أن لديها الكثير من المعادن التي يمكن تصديرها إلى مصر.

وأشارت إلى أن مصر بإمكانها الاستثمار في بوليفيا في العديد من القطاعات، مثل معدن الليثيوم الذي يُعد من المعادن المهمة بالنسبة للطاقة المتجددة.

ولفتت إلى أن العالم يعاني حاليًّا من أزمة مناخية جسيمة، ما يحتم ضرورة البحث عن المعادن الصديقة للبيئة مثل الليثيوم، موضحة أن بلادها تعاني من تداعيات تغير المناخ مثل درجات الحرارة المرتفعة والفيضانات والحرائق.

ونوهت بأن الدول عليها مسئولية الدفاع عن استدامة البيئة، وأن تحترم الطبيعة، داعية مصر وغيرها من الدول أن تنضم إلى بوليفيا ضمن ثقة متبادلة للاستثمار في مثل هذه المعادن.