حزب الله: استهدفنا تجمعا لجيش الاحتلال في حانيتا بصلية صاروخية

أعلن حزب الله اليوم السبت، استهداف تجمعاً لقوات جيش الاحتلال في حانيتا بصلية صاروخية.

وقال الحزب في بيان: "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمُقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 11:30 من اليوم السبت 23-11-2024، تجمعاً لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنة حانيتا، بصليةٍ صاروخية"، بحسب وكالة "معا" الإخبارية.

وأوضح حزب الله أنه استهدف برشقة صاروخية مستوطنة أفيفيم، مشيرا إلى أنه استهدف مرتين برشقات صاروخية تجمعا لقوات الاحتلال الإسرائيلي شرقي مدينة الخيام، كما استهدف تجمعا آخر عند مثلث دير ميماس كفركلا.

ويأتي ذلك فيما قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن قصف المواقع في الضاحية الجنوبية لبيروت اليوم، استهدف مراكز قيادة وبنى تحتية لحزب الله.