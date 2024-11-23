البنك الزراعى المصري يوقع برتوكول تعاون مع هيئة الإسعاف لتطوير 100 نقطة إسعاف بالصعيد

وقع البنك الزراعى المصرى وهيئة الإسعاف المصرية بروتوكول تعاون تحت رعاية البنك المركزى المصرى بهدف تطوير ورفع كفاءة نقاط الإسعاف فى عدد من المحافظات، وذلك من خلال قيام البنك الزراعى المصرى بتوفير التجهيزات اللازمة لــ 100 نقطة إسعاف على الطرق السريعة مساهمةً من البنك فى تعزيز الدور الحيوى الذى تقوم به هيئة الإسعاف فى تقديم الرعاية الصحية العاجلة للمواطنين بتلك المحافظات.

وقع البروتوكول سامى عبد الصادق، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى، والدكتور عمرو رشيد، رئيس هيئة الإسعاف المصرية، بحضور غادة توفيق، مستشار مُحافظ البنك المركزى المصرى للمسئولية المُجتمعية، وعدد من قيادات ومسئولى البنك الزراعى المصرى وهيئة الإسعاف.

يأتى هذا البروتوكول تنفيذًا لتوجيهات البنك المركزى المصرى لحث القطاع المصرفى على تمويل وتنفيذ عدد من المشروعات ذات الأولوية فى مجالى المسئولية المجتمعية والشمول المالى، بما يساهم فى تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان»، والتى تمثل نموذجًا للتعاون بين جميع مؤسسات الدولة لتقديم الدعم لجميع فئات المجتمع ورفع العبء عن كاهل المواطنين لتحسين جودة حياتهم. ووفقًا للبروتوكول، يقوم البنك الزراعى المصرى بالمساهمة فى توفير التجهيزات الضرورية من أَسِرة وأجهزة كهربائية وغيرها، لتأثيث 100 نقطة إسعاف على الطرق السريعة والمحاور الرئيسية فى كل من محافظات قنا والأقصر وأسوان وسوهاج والوادى الجديد والبحر الأحمر، للمساهمة فى رفع كفاءة البنية التحتية لمنظومة الإسعاف وتعزيز دورها فى تقديم الخدمات الإسعافية للمواطنين فى الحالات الطبية الطارئة.

وبهذه المناسبة، أعرب سامى عبد الصادق، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى، عن سعادته بالتعاون المُثمر والبنّاء مع هيئة الإسعاف المصرية، مثمنًا الدور الهام الذى يقوم به هذا المرفق الحيوى فى تقديم خدمات الرعاية الطبية العاجلة لإنقاذ حياة العديد من المواطنين يوميًا. وأكد أن توقيع بروتوكول تعاون مع هيئة الإسعاف، يأتى من منطلق حرص البنك الزراعى المصرى على دعم كافة جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة بمفهومها الشامل، ودوره المجتمعى فى دعم كافة المبادرات الرائدة للنهوض بالمجتمع ورفع مستوى معيشة المواطنين وتحسين جودة حياتهم، وهو ما يمثل ترجمة واقعية للمبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان»، مؤكدًا أن تلك المبادرة من شأنها إحداث تنمية بشرية متكاملة لبناء المواطن المصرى وخلق جيل قادر على الحفاظ على مقدرات الوطن والمشاركة بفاعلية فى عملية التنمية الشاملة وصولًا لتحقيق رؤية مصر2030. وأشار إلى أن هذا البروتوكول يمثل بداية لتنفيذ عدد من المشروعات الواعدة بالتنسيق مع كافة مؤسسات الدولة فى مجالات الصحة والتعليم والتمكين الاقتصادى والتنمية الريفية، ضمن مبادرة «بداية جديدة لبناء الإنسان» تماشيًا مع استراتيجية البنك المركزى المصرى للمسئولية المُجتمعية.

من جانبه، أكد الدكتور عمرو رشيد، رئيس هيئة الإسعاف المصرى، أن توقيع ذلك البروتوكول هو ترجمة واقعية لمفهوم التكاملية بين كافة مؤسسات الدولة، بمنظورها المجتمعى الواسع، الذى يضع صحة وسلامة وأمان المواطن المصرى فى صدارة أولوياته، باعتباره المحرك الرئيسى لقاطرة التنمية، الأمر الذى يمهد الطريق أمام تحقيق رؤية القيادة السياسية لمصر 2030، والتى تبلورت نواتها حول جمهوريتنا الجديدة، التى تشكلت ملامحها بفعل مبادرات رئاسية فارقة، انحازت فى مجملها للفئات الأكثر احتياجًا فى مجتمعنا المصرى، وفى مقدمتها مبادرة حياة كريمة التى انتشلت ريف مصر من براثن الإهمال التى حاصرته لعقود طويلة، لتطاله معاول البناء والتنمية والتى تضمنت تدشين نقاط إسعاف جديدة، مدعومة بأسطول إسعاف حياة كريمة، لخدمة القرى والمراكز الأكثر احتياجًا، ليكتمل ذلك الإنجاز بتلك الخطوة الاستثنائية والتى ستسهم فى دخول العديد من نقاط أسطول حياة كريمة للخدمة، وذلك برعاية البنك المركزى المصرى، وبالتعاون مع البنك الزراعى المصرى الذى يمثل إحدى أهم القلاع الاقتصادية التاريخية التى ساندت الفلاح المصرى لعقود، ليس فقط على الصعيد المالى ولكن أيضًا على الصعيد المجتمعى والصحى.