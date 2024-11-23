الدفاع المدني ببيروت: 9 صواريخ على الأقل في الضربات الإسرائيلية على منطقة البسطة



قال رئيس الدفاع المدني في الباشورة بالعاصمة اللبنانية بيروت حسن يسير، إن الغارة الإسرائيلية على منطقة البسطة كانت عبارة عن 3 ضربات لطيران الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف في تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية»، أن الطيران الإسرائيلي أطلق 3 صواريخ على أقل تقدير في كل ضربة تم تنفيذها على مدينة البسطة، بواقع تسعة صواريخ على الأقل.

وأشار إلى أن حجم الدمار في المنطقة كبير جدًا، مؤكدًا أن هذه الصواريخ كانت بالغة القوة والتأثير على المباني السكنية.

ولفت إلى سقوط 12 شهيدا و23 جريحا سقطوا جراء الغارة الإسرائيلية ببيروت.

وأوضح أن الضربات الإسرائيلية تتفاوت في شدتها ولكن تأثيرها كان كبير جدًا سواء على مستوى تدمير المباني والمنشآت أو عدد الشهداء والمصابين.