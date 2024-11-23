مدرب ساوثهامبتون: نستعد بأفضل طريقة لإيقاف ليفربول

يعتقد راسل مارتين، مدرب ساوثهامبتون، إن فريقه، الذي يحتل المركز الأخير في جدول الترتيب، لديه فرصة لإزعاج ليفربول.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية أن ليفربول، بقيادة مدربه أرني سلوت، فاز بتسع مباريات من أول 11 مباراة بالدوري وسجل 21 هدفا، وتلقت شباكه 6 أهداف فقط، بينما حقق ساوثهامبتون انتصارا واحدا وتعادل، وسجل سبعة أهداف وتلقى 21 هدفا.

كما خسر ساوثهامبتون في 10 مباريات من أصل 12 مواجهة جمعته مع ليفربول، ولكن مارتين يظل يمتلك الثقة.

وقال: "أعتقد أن لدينا طرق حقيقية إذا التزمنا بخطة اللعب وحافظنا على شجاعتنا وقدراتنا الهجومية، من ثم ستكون لدينا فرصة أمام أي فريق".

أضاف: "يجب أن نستعد بأفضل طريقة ممكنة وإيجاد طريقة لإيقاف المنافس وفرض طريقة لعبنا بقدر المستطاع".

وأكد: "بدأنا بمراجعة أدائنا الخاص على مدار الأشهر الماضية وعدد المباريات".

وأكمل: "يبدأ الأمر دائما بنا، وبعدها، بالطبع ننظر للمنافس وشاهدنا بعض الأشياء التي يمكن أن نحاول القيام بها والاستفادة منها".

وتابع: "نحتاج لفهم مصادر الخطورة، التي يمتلكون الكثير منها. يجب أن نستعد لهذه المباراة بنفس الطريقة التي نستعد بها لكل مباراة".

واضطر ساوثهامبتون للانتظار حتى الثاني من نوفمبر لتحقيق انتصاره الأول بالدوري وكان على حساب إيفرتون.