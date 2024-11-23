كشف المطرب والملحن رامي صبري، عن بداياته في عالم الغناء، مشيرا إلى أنه بدأ مشواره الفني في سن السابعة عشرة، مغنيا خلف نجوم كبار مثل محمد محي وعامر منيب.

وقال خلال لقاء لبرنامج «حبر سري»، مع الإعلامية أسما إبراهيم عبر شاشة «القاهرة والناس»: «غنائي في سن مبكرة أتاح لي فرصة العمل مع نجوم كبار، مثل محمد محي، الذي أحبه كثيرًا على المستويين الشخصي والفني، وكذلك الفنان الراحل عامر منيب، الذي عملت معه 4 سنوات.

وأشار إلى أنه عمل في أماكن كثيرة مثل بواخر ومحلات ومطاعم، وبدأ بأجر 30 جنيها.

وشدد أن دافعه لم يكن ماديا، نظرًا لظروف أسرته الميسورة؛ بل كان شغفا بالغناء، قائلا: «كان نفسي أغني وأمسك المايك وأسمع صوتي، إلى أن أصدرت أول ألبوم لي، ونجح بفضل الله».

وختم حديثه قائلا: «كنت أعرف أني سأعمل وأنجح وأصل، لكن لم أتخيل ما وصلت إليه وما أنا عليه الآن، بكل بصراحة، ودائما أقول الحمد لله؛ لأن لكل مجتهد نصيب، وأنا لا أحب الانتظار، وأعمل على تطوير نفسي دائما».