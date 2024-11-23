زيلينسكي يتهم بوتين بارتكاب جرائم حرب جديدة

اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس الجمعة، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بارتكاب جرائم حرب جديدة في أعقاب الهجوم الصاروخي على مدينة دنيبرو بصاروخ جديد متوسط المدى.

وقال زيلينسكي، في كلمته المسائية عبر الفيديو: "عندما يبدأ شخص ما في استخدام دول أخرى ليس فقط للإرهاب، ولكن أيضا لاختبار صواريخهم الجديدة من خلال الإرهاب، فإن هذه بالتأكيد جريمة دولية".

وقال زيلينسكي، إن سلوك روسيا "يسخر" من مواقف الصين ودول الجنوب العالمي الداعية إلى الاعتدال. ودعا الرئيس الأوكراني مرة أخرى إلى رد فعل قوي من المجتمع الدولي.

كما وجه زيلينسكي، نداء إلى مواطنيه والدبلوماسيين الأجانب العاملين في كييف. وقال إن أوكرانيا تعمل على تعزيز دفاعها الجوي. ومع ذلك، يجب أن يؤخذ كل إنذار بغارة جوية بشكل جدي، ويجب الاحتماء في حالة الخطر.

وفي الوقت نفسه، قال إنه لا ينبغي استخدام التهديد المحتمل من هجوم صاروخي روسي كذريعة للتوقف عن العمل، في إشارة إلى السفارات المغلقة جزئيا في البلاد.

وتابع زيلينسكي: "عندما تنطلق صفارة الإنذار، نذهب للاحتماء. وعندما لا تكون هناك صفارة إنذار، نعمل ونخدم".

وأضاف أن "بوتين سيواصل ترويع أوكرانيا لقد بنى قوته الكاملة على هذا".