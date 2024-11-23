 مهرجان أيام قرطاج المسرحية يكشف عن عروض مسرح الحرية بدورته الـ 25 - بوابة الشروق
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مهرجان أيام قرطاج المسرحية يكشف عن عروض مسرح الحرية بدورته الـ 25

إسراء زكريا
نشر في: السبت 23 نوفمبر 2024 - 4:39 ص | آخر تحديث: السبت 23 نوفمبر 2024 - 4:39 ص

كشف مهرجان أيام قرطاج المسرحية عن قائمة عروض مسرح الحرية، المخصص لنزلاء السجون، بدورته الـ 25.

وضمت القائمة 11 عرضا، هم: "باباراتزي" إنتاج: السجن المدني بقفصة، وإخراج: الأسعد حمدة، و"ألطاف" إنتاج: السجن المدني بالمهدية، وإخراج: رياض الزواري، و"الخمري" إنتاج: السجن المدني بالسرس، وإخراج: أنور عوايدية وإسماعيل عبيدي، و"الدنيا وما فيها" إنتاج: السجن المدني بالمرناقية، وإخراج جماعي لنزلاء الوحدة السجنية، و"مرا هزها الريح" إنتاج: السجن المدني بصفاقس، وإخراج: عمارة حمادي.

وشملت أيضا: "فيلوييري" إنتاج: أوذنة، وإخراج: العيدي بن فرج، و"هاشتاج" إنتاج: السجن المدني بقبلي، وإخراج: عبد الغني عمارة، و"لعبة البنايين" إنتاج: سجن النساء بمنوبة، وإخراج: رباب بوزيدي، و"شكون المسؤول؟" إنتاج: مركز إصلاح الأطفال الجانحين بالمغيرة، وإخراج عقيلة علاوي، و"الشيطان والضمير" إنتاج: مركز إصلاح الأطفال الجانحين بالمروج، وإخراج: سالم الورغي، و"جسد" إنتاج: مركز إصلاح الأطفال الجانحين بسيدي الهاني، وإخراج: عماد خلف الله.

جدير بالذكر أن الدورة الـ 25 من مهرجان أيام قرطاج المسرحية تقام في الفترة من 23 إلى 30 نوفمبر الجاري، تحت شعار "المسرح مقاومة.. والفن حياة".


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