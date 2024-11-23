مهرجان أيام قرطاج المسرحية يكشف عن عروض مسرح الحرية بدورته الـ 25

كشف مهرجان أيام قرطاج المسرحية عن قائمة عروض مسرح الحرية، المخصص لنزلاء السجون، بدورته الـ 25.

وضمت القائمة 11 عرضا، هم: "باباراتزي" إنتاج: السجن المدني بقفصة، وإخراج: الأسعد حمدة، و"ألطاف" إنتاج: السجن المدني بالمهدية، وإخراج: رياض الزواري، و"الخمري" إنتاج: السجن المدني بالسرس، وإخراج: أنور عوايدية وإسماعيل عبيدي، و"الدنيا وما فيها" إنتاج: السجن المدني بالمرناقية، وإخراج جماعي لنزلاء الوحدة السجنية، و"مرا هزها الريح" إنتاج: السجن المدني بصفاقس، وإخراج: عمارة حمادي.

وشملت أيضا: "فيلوييري" إنتاج: أوذنة، وإخراج: العيدي بن فرج، و"هاشتاج" إنتاج: السجن المدني بقبلي، وإخراج: عبد الغني عمارة، و"لعبة البنايين" إنتاج: سجن النساء بمنوبة، وإخراج: رباب بوزيدي، و"شكون المسؤول؟" إنتاج: مركز إصلاح الأطفال الجانحين بالمغيرة، وإخراج عقيلة علاوي، و"الشيطان والضمير" إنتاج: مركز إصلاح الأطفال الجانحين بالمروج، وإخراج: سالم الورغي، و"جسد" إنتاج: مركز إصلاح الأطفال الجانحين بسيدي الهاني، وإخراج: عماد خلف الله.

جدير بالذكر أن الدورة الـ 25 من مهرجان أيام قرطاج المسرحية تقام في الفترة من 23 إلى 30 نوفمبر الجاري، تحت شعار "المسرح مقاومة.. والفن حياة".