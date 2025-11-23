أردوغان يبحث مع ميلوني قضايا إقليمية ودولية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني العلاقات الثنائية بين البلدين وقضايا إقليمية ودولية.

جاء ذلك خلال لقاء الجانبين على هامش قمة قادة مجموعة العشرين في جوهانسبورغ عاصمة جنوب إفريقيا، وفق بيان صادر عن دائرة الاتصال بالرئاسة التركية.

وأكد أردوغان خلال اللقاء على مواصلة الخطوات الرامية لتعزيز التعاون بين البلدين بكافة المجالات وخاصة في مجال الصناعات الدفاعية، مبينا أن ترسيخ العلاقات الثنائية يعود بالنفع على كلا البلدين.

كما شدد الرئيس التركي على أهمية الحفاظ على وقف إطلاق النار في غزة وإيصال المساعدات الإنسانية، مؤكدا أن صيغة السلام الدائم تمر من خلال حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، وأن تركيا تسعى جاهدة لتحقيق ذلك.

وأشار أردوغان إلى أن تركيا تبذل قصارى جهدها لإحلال سلام عادل ودائم بين أوكرانيا وروسيا، وأن إحياء محادثات إسطنبول من شأنه أن يفتح الباب أمام السلام في هذا الإطار.

على صعيد آخر، أكد الرئيس أردوغان على أهمية تعزيز التعاون التركي الإيطالي مع الحكومة الليبية.