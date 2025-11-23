أبطال مؤسسة الحسن يحققون 4 ميداليات متنوعة في بطولة مصر الدولية لتنس الطاولة البارالمبية

شهدت صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر تألقا لافتا لأبطال مؤسسة الحسن خلال مشاركتهم ضمن صفوف منتخب مصر في بطولة مصر الدولية لتنس الطاولة البارالمبية التي أقيمت خلال الفترة من من 15 إلى 18 نوفمبر الجاري.

ونجح أبطال المؤسسة في تقديم عروض مميزة توّجوها بعدد من الميداليات التي عززت حصيلة المنتخب المصري في المنافسات حيث حصد أبطال مؤسسة الحسن أربع ميداليات من إجمالي 17 ميدالية توج بها منتخب مصر في البطولة.

وجاء حضور لاعبي مؤسسة الحسن ضمن بعثة المنتخب ليؤكد ثقة الأجهزة الفنية في قدراتهم، بعد رحلة طويلة من العمل والتدريب والتأهيل داخل المؤسسة، التي باتت واحدة من أبرز الكيانات الداعمة لرياضة ذوي الهمم في مصر.

وتمكن أبطال المؤسسة من انتزاع ميداليات ثمينة في مباريات الزوجي للسيدات والزوجي المختلط، رغم قوة المنافسين والخبرة الكبيرة للمنتخبات المشاركة.

وأسفرت النتائج عن تتويج شيماء الجبرتي بالميدالية الذهبية في زوجي السيدات، كما حققت سامية عبدالعليم الميدالية الفضية في زوجي السيدات وفي منافسات الزوجي المختلط، نجحت علا محمود في إضافة ميدالية فضية جديدة للرصيد المصري واختتمت وفاء الجبرتي التألق بحصد الميدالية البرونزية في الزوجي المختلط.

ووجهت إدارة مؤسسة الحسن رسالة تقدير لأبطالها بعد انتهاء المنافسات، مؤكدة أن ما تحقق في البطولة هو حصيلة عمل جماعي، شارك فيه اللاعبون والمدربون والأجهزة الطبية والإدارية، إلى جانب جميع الداعمين الذين ساهموا في توفير بيئة محفزة للنجاح.

وشهدت البطولة مشاركة قوية تقارب 30 دولة وتضم نحو 200 لاعب ولاعبة من مختلف قارات العالم، من بينها، مصر، الأردن، السعودية، العراق، الإمارات، الكويت، الجزائر، اليابان، الولايات المتحدة الأمريكية، سريلانكا، الهند، الصين، أوزبكستان، فرنسا، إيطاليا، المجر، تشيلي، نيجيريا، الكاميرون، كوت ديفوار، تونس، روسيا، البرازيل، إسبانيا، إندونيسيا، ألمانيا، البوسنة، وتركيا.