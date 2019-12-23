الصين تنفي تقريرا عن العمل القسري بمصنع لبطاقات عيد الميلاد

تسبب تعليق سلسلة متاجر التجزئة البريطانية (تيسكو) للعمل مع مورد صيني بسبب مزاعم استخدامه عمالة في السجن في انتقادات متبادلة بين حكومة الصين والصحفي السابق الذي أثار المخاوف.

ونفى المتحدث باسم الخارجية الصينية جينج شوانج إجبار سجناء أجانب في سجن بمدينة شنغهاي على العمل، واصفا هذه المزاعم بأنها "مسرحية ألفها" سجين سابق.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء بأن تصريحات المتحدث التي أدلى بها اليوم الاثنين في مؤتمر صحفي، جاءت بعدما أوقفت (تيسكو) إمدادات بطاقات عيد الميلاد من مصنع صيني وقالت إنها تجري تحقيقا في تقرير صحفي عن استخدام عمالة قسرية في إنتاجها.

وذكرت صحيفة "صنداي تايمز" في وقت سابق أن طفلة /6 أعوام/ من لندن عثرت على رسالة في بطاقات عيد الميلاد وكتب فيها "نحن سجناء أجانب في سجن شنغهاي تشينجبو في الصين.. مجبرين على العمل ضد إرادتنا. من فضلكم ساعدونا وأبلغوا منظمات حقوق الإنسان".

وأكد الصحفي الذي كتب المقالة في الصحيفة بيتر همفري قصته، قائلا في مقابلة مع بلومبرج "من المتوقع أن يكذبوا".

وأوضح همفري، الذي كان سجينا من قبل في نفس السجن الصيني بسبب ما وصفه باتهامات باطلة، أن المرجح أن يكون السبب في هذه الاتهامات التي وجهت إليه هو عمله في الصين كمحقق في احتيال الشركات.

وقالت تيسكو في بيان أمس الأحد إنها سحبت جميع البطاقات المنتجة في ذلك المصنع من متاجرها لهذا السبب.

وأضافت الشركة أنه إذا كشفت التحقيقات أن المصنع الصيني انتهك قواعد الشركة فيما يتعلق بعدم استخدام العمالة القسرية، فإنها ستوقف التعامل معه "فورا وبشكل دائم".