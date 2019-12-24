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عبد الحفيظ: الأهلي «فريق عالمي» مع فايلر

محمود باهي
نشر فى : الإثنين 23 ديسمبر 2019 - 11:32 م | آخر تحديث : الإثنين 23 ديسمبر 2019 - 11:32 م

أثنى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي على المدير الفني للفريق ريني فايلر بعد الفوز على الاتحاد السكندري 4-0، اليوم الاثنين، في الجولة العاشرة من بطولة الدوري.

وقال عبد الحفيظ عقب اللقاء "الكرة العالمية لا يهم من يستحوذ على الكرة بل الفريق بأكمله، وكذلك حارس المرمى، فهو جزء من الفريق، وله دور في بناء الهجمات".

وأشار "ريني فايلر يعتمد على هذه الفلسفة، وينبه على اللاعبين أن يتحرك الجميع في كل الاتجاهات، والأهم أن يكون تمركز الفريق منضبطا في كل أرجاء الملعب".

واستطرد مدير الكرة بالأهلي "الوضع ليس سهلا في ظل ضغط جدول المباريات، نثق في كل اللاعبين، وكنا نعلم صعوبة مواجهة الاتحاد".

وأتم تصريحاته "لم يدخل مرمى الاتحاد سوى 5 أهداف فقط في 9 جولات، مما  يبين شخصية المنافس وكفاءة مديره الفني طلعت يوسف في مواجهات كبيرة ضد المصري والإسماعيلي والمقاصة".


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