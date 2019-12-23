آمنة نصير عن تصريحها بفتوى تجيز زواج المسلمة من مسيحي أو يهودي: ابتلينا بعدم أمانة الكلمة

نفت الدكتورة آمنة نصير، أستاذة العقيدة بجامعة الأزهر، وعضو مجلس النواب، تصريحها بفتوى تجيز زواج المسلمة من مسيحي أو يهودي، معلقة: «للأسف ابتلينا بعدم أمانة الكلمة»، بحسب تعبيرها.

وقالت أثناء مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الاثنين، إن الحادثة ترجع لمداخلتها بشأن إفتاء علماء تونس، العام الماضي، لامرأة بأنه لا مانع أن تتزوج من الكتابي المسيحي أو اليهودي، لأنهم أهل كتاب وليسوا كفار أو وثنيين، موضحة: «قلت احترموا دولة كاملة الأهلية ولها من العلماء من أجاز ذلك يحترم»، وفقًا لذكرها.

وتابعت: «نحن نرفض لا مانع، ولكن يجب احترام رأي تونس وعلمائها ولا يجب خسارة الشقيقة تونس من أجل زواج امرأة من مسيحي أو يهودي كما حدث في كرة القدم مع الجزائر في سنوات مضت»، مردفة: «كنت أرشد أدب الحوار والاختلاف وبأننا لا نتعدى أصول الحوار المؤدب، دون التطاول على من يختلف معنا»، بحسب ما قالت.