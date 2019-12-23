تنطلق في العاشرة من مساء غد الثلاثاء ، أولى حلقات برنامج "شاعر المليون" من مسرح "شاطئ الراحة" في أبوظبي ، وستبث الحلقات على مدى 15 أسبوعا عبر قناتي "الإمارات" و"بينونة".

ويتنافس على لقب "شاعر المليون" في هذه الدورة 48 شاعرا عربيا، بحسب ما تم إعلانه في مؤتمر صحفي عقد في "مجلس محمد خلف" بأبوظبي بمشاركة عيسى سيف المزروعي نائب رئيس اللجنة المنظمة، وسلطان العميمي مدير أكاديمية الشعر التي تضم أيضا كلا من الدكتور غسان الحسن عضو لجنة التحكيم، وتركي المريخي عضو اللجنة الاستشارية وعبدالله بطي القبيسي مدير إدارة الفعاليات والاتصال في اللجنة، وعدد من أعضاء لجنة التحكيم واللجنة الاستشارية وفريق عمل البرنامج وحشد من الشعراء وممثلي وسائل الإعلام العربية والدولية.

وألقى عيسى سيف المزروعي كلمة بالإنابة عن اللواء فارس خلف المزروعي قائد شرطة أبوظبي رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي أكد فيها حرص اللجنة على تحقيق رؤيتها في صون الموروث الأصيل وترسيخ قيمه ونقله للأجيال؛ لضمان تشكيل حراك ثقافي يمتد تأثيره إقليميا وعالميا.

وقال المزروعي : "إننا في برنامج (شاعر المليون) نفخر بالنجاح الكبير، ونعتز بالانتشار الواسع لهذا البرنامج، الذي اكتشف وقدم للجمهور العربي منذ انطلاق نسخته الأولى عام 2007 نحو 432 موهبة شعرية".

وتخللت المؤتمر الصحفي حلقة نقاشية بين أعضاء لجنة التحكيم للبرنامج تم من خلالها توضيح ألية التحكيم والمشاركة، وأجابت اللجنة على الأسئلة الاعلاميين والحضور.

ويعد برنامج (شاعر المليون) من أبرز العلامات الفارقة في عالم التلفزيون العربي، فقد أعاد الشعر النبطي الى عصره الذهبي حيث إنه يحظى بمعدلات مشاهدة مرتفعة ويشكل ظاهرة اعلامية واجتماعية بكل معنى الكلمة سيما أن المتسابقين يطرحون في قصائدهم شؤون الوطن والمجتمع والانتماء والقيم القبلية والولاء.

جدير بالذكر أن البرنامج يمنح جوائز ومكافآت قيمة للشعراء الخمسة الفائزين بالمراتب الأولى تصل إلى 15 مليون درهم إماراتي، حيث يحصل الفائز بالمركز الأول على لقب "شاعر المليون" إضافة إلى بيرق الشعر و5 ملايين درهم إماراتي، بينما يحصل الفائز بالمركز الثاني على 4 ملايين درهم، والثالث على 3 ملايين درهم، والرابع على مليوني درهم، والخامس على مليون درهم إماراتي والسادس مئة ألف درهم.