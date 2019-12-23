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متظاهرون يقطعون الجسور والطرق الرئيسية في مناطق مختلفة بالعراق

أرشيفية
أرشيفية
بغداد - أ ش أ
نشر فى : الإثنين 23 ديسمبر 2019 - 10:11 ص | آخر تحديث : الإثنين 23 ديسمبر 2019 - 10:11 ص

قطع محتجون عراقيون اليوم الاثنين، خمسة جسور وشوارع رئيسية في محافظة ذي قار، بينما صعد متظاهرون في محافظات الوسط والجنوب من وتيرة الاحتجاجات رفضا لترشيح قصي السهيل لرئاسة الحكومة.

وذكرت قناة ( السومرية نيوز) العراقية أن المتظاهرين أغلقوا صباح اليوم الجسور والطرق الرئيسة في مدينة الناصرية عبر حرق الإطارات، كما قطعوا طريق خور الزبير باتجاه أم قصر في البصرة ، أما في محافظة المثنى فتصاعدت أعمدة الدخان من جراء قطع الطرق بالإطارات المشتعلة احتجاجا على تصرفات الكتل السياسية.

وهدد المتظاهرون في ساحات الاحتجاج المختلفة بالمزيد من التصعيد في حال أصرت الكتل السياسية على تمرير مرشحها.

ويواصل المتظاهرون في بغداد ومحافظات وسط وجنوب العراق بينها ذي قار، احتجاجاتهم للشهر الثالث على التوالي رغم استقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، مطالبين بحل البرلمان ومحاكمة المتورطين بقتل المتظاهرين، وإجراء انتخابات مبكرة.

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