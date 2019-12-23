محافظ مطروح يشهد احتفالية لذوي الاحتياجات الخاصة بمناسبة اليوم العالمي للمعاقين



شهد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح مساء اليوم الأحد الاحتفال الذى نظمته مديرية التضامن الإجتماعى للاحتفال باليوم العالمي للأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة بالنادى الاجتماعي.

حيث تضمنت فقرات الاحتفالية افتتاح معرض للمنتجات اليدوية نال الإشادة من جميع الحضور مع تشجيع إقامة مزيد من المعارض لأبناء مطروح من ذوى الاحتياجات الخاصة، كما شهد الحفل عرض لانجازات جمعيتى التأهيل الاجتماعى والتحدى في دعم الطفل المعاق وتلبية احتياجاته ،كذلك تم عرض عدد من الفقرات الفنية الغنائية و الاستعراضية.

ثم قام اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتوزيع عدد من الهدايا على عدد الأمهات والجهات الراعية لذوى الاحتياجات الخاصة تكريما لهم في يوم عيدهم

كما تقدم محافظ مطروح في كلمته بالتهنئة لأبناء مطروح من ذوى الاحتياجات الخاصة بمناسبة عيدهم واحتفاء العالم بهم في شهر ديسمبر من كل عام منذ عام ١٩٩٢م.

وأكد محافظ مطروح على تقديم كافة الدعم للجمعيات الفاعلة في خدمة أبناء مطروح ذوى الاحتياجات الخاصه حيث وافق،علي دعم ٥٠ الف جنيه دعما للجمعيتين المشاركتين للقيام بدورهما الفاعل في خدمة أبناء المحافظة من ذوى الاحتياجات الخاصة،مع تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لهم وأسرهم.

كذلك التأكيد علي سعى المحافظة لتخصيص أماكن اجتماعية وترفيهية كمتنفس لهم ،بالإضافة إلى المساعدات الإنسانية بما يكفل حياة كريمة لهم،بالإضافة الى مراجعة كافة التيسيرات التى كفلتها لهم الدولة وتذليل العقبات وتقديم الدعم للجهات المعنية والجمعيات الفاعلة