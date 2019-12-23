مقتل 6 جنود سوريين وإصابة 13 آخرين بتفجير انتحاري بريف إدلب

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د ب أ

قتل ستة جنود سوريين وأصيب 13 آخرون مساء اليوم الأحد جراء تفجير انتحاري بريف إدلب.

جاء ذلك حسبما نقلت قناة "آر تي" الروسية عن مركز حميميم لتنسيق المصالحة في سورية والتابع لوزارة الدفاع الروسية، دون ذكر مزيد من التفاصيل.