قضت محكمة فرنسية، اليوم الاثنين، باستحواذ مصارف "بي.إن.بي باريبا" و"سوسيتيه جنرال" و"ناتيكسيس إس إيه" على شركة "بوربون" الفرنسية التي تدير قوارب إمدادات وأطقم ملاحة لخدمة حفارات النفط البحرية، بعد أن تعثرت الشركة في سداد ديونها المستحقة لهذه البنوك.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء بأن شركة بوربون ومقرها في مدينة مرسيليا والمسجلة في بورصة باريس، هي الأخيرة بين مجموعة من شركات الخدمات البترولية التي احتاجت إلى إعادة هيكلة ديونها في ظل تعثر تعافي القطاع من أسوأ موجة ركود تتعرض لها هذه الصناعة خلال جيل كامل.

وذكرت الشركة في بيان أن المحكمة التجارية في مارسيليا قضت اليوم الاثنين بانتقال أصول بوربون إلى شركة آخرى مملوكة لبنوك "بي إن بي" و"سوسيتيه جنرال" و"ناتيكسيس" و"كريديت موتويل" وكيانات أخرى تابعة لمصرف "كريديه أجريكول" اعتبارا من الثاني من يناير المقبل.

وكانت الشركة قد ذكرت في 10 ديسمبر الجاري أن البنوك الفرنسية التي تمتلك 75 بالمئة من ديونها عرضت تحويل 4ر1 مليار يورو من الديون المستحقة على الشركة إلى رأس مال، وكذلك تحويل ديون بقيمة 300 مليون يورو إلى سندات مستردة.

كما تضمن العرض أيضا 150 مليون يورو في صورة تمويل بنكي.

وتم تجميد أسهم شركة بوربون منذ التاسع من أكتوبر الماضي.