أحدث مسارات التنزه في نيوزيلندا يجمع بين الغابات الشاطئية ونقوش الماوريين

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تقدم نيوزيلندا لعشاق التنزه عامل جذب آخر لزيارتها، وهو مسار "باباروا تراك" الذي افتتح حديثا.

يقع المسار الذي يبلغ طوله 55 كيلومترا على طول الساحل الغربي للدولة الجزيرة عبر متنزه "باباروا الوطني". ويقطعه المرء في عدة أيام، عبر منحدرات صخرية وغابات شاطئية ومروج ذات نخيل.

وبحسب مجلس السياحة في نيوزيلندا، فالمسار ملائم للمتنزهين الذي لا يتمتعون بخبرة كبيرة، وأيضا لدراجي المناطق الجبلية.

وجرى استشارة السكان الأصليين، الماوريين، خلال عملية تشييد المسار، ويجد المرء كثيرا من البوابات ذات النقوش اليدوية على طول الطريق.

ويعد مسار "باباروا تراك" العاشر في ما يطلق عليها "المسارات الكبرى" في نيوزيلندا، وقد اختارتها السلطات الوطنية وجعلتها موضع عنايتها، وهي مجهزة على نحو جعلها تحظى بشهرة بين السياح.