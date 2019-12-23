فصائل درع الفرات السورية ترسل تعزيزات عسكرية إلى إدلب

أعلنت فصائل المعارضة السورية عن إرسال تعزيزات عسكرية إلى محافظة إدلب التي تشهد معارك عنيفة بين القوات الحكومية السورية وفصائل المعارضة.

وكشف مصدر في الجيش الوطني التابع للجيش السوري الحر في مناطق درع الفرات / ريف حلب الشمالي الشرقي، عن أن "حوالي 1500 مقاتل مع عتادهم الكامل (تمثل الدفعة الأولى) توجهوا صباح اليوم إلى جبهات ريف إدلب الجنوبي الشرقي".

وأكد المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ)، أن "المقاتلين الذين توجهوا إلى إدلب ينتمون إلى عدة فصائل، وهم الدفعة الأولى على أن تتبعها عدة دفعات لمواجهة القوات الحكومية السورية، والمجموعات الموالية لها التي تتقدم تحت غطاء جوي روسي".

من جانبه، قال قائد في الجبهة الوطنية للتحرير إن "الطيران الحربي الروسي شن عدة غارات جوية على الطرف الشرقي لمدينة معرة النعمان، وبلدة جرجناز شرق مدينة المعرة بريف إدلب الشرقي".

ونفى القائد، الذي رفض ذكر اسمه، لـ( د. ب. أ): "ما تم تداوله حول التوصل إلى اتفاق لتسليم فصائل المعارضة لمدينة معرة النعمان".

وأكد القائد العسكري أن "فصائل المعارضة لن تسلم أي موقع للقوات الحكومية التي شردت الآلاف من أبناء ريف إدلب ودمرت مدنهم وقراهم واتبعت سياسة الأرض المحروقة، النظام السوري يروج لهذه الشائعات".

وقالت قاعدة حميميم العسكرية الروسية عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم: "لا نعتقد أن هناك نية للتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار وسط تقدم القوات الحكومية في مقاطعة إدلب، القوات الجوية الروسية تدعم عمليات التقدم".