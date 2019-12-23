الأوبرا تعرض «كسارة البندق» في 6 حفلات صباحية ومسائية بمناسبة الكريسماس



ضمن احتفالات دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، باعياد الكريسماس والعام الجديد تقدم فرقة باليه أوبرا القاهرة، رائعة المؤلف الروسى العالمي تشايكوفسكى "كسارة البندق" من إخراج الدكتور عبد المنعم كامل وذلك فى 6 حفلات مسائية وصباحية على المسرح الكبير.

وتأتي مواعيد الحفلات الست فى الساعة الثامنة مساء أيام الأربعاء، الخميس، الجمعة، السبت والأحد 25، 26، 27، 28، 29 ديسمبر، ويقام الحفل الصباحى فى الحادية عشر صباح الأحد 29 ديسمبر.

ارتبط بالية "كسارة البندق"، ارتبط بأعياد الميلاد والعام الجديد بسبب أجواءه الساحرة وأحداثه الشيقة إلى جانب تصوير قدرة الحب على تحويل المصائر والتأثير على مجرى الأحداث فى الحياة بشكل عام ويعتمد على استخدام عناصر إبهار فنية متنوعة بالإضافة إلى بعض الخدع البصرية التى تم توظيفها لتتناسب والقصة التى تدور حول أحلام الفتاة الصغيرة كلارا في ليلة عيد الميلاد بعد تلقيها عروس "كسارة البندق"، من صديق عائلتها العراب وصانع الألعاب دروسليمر كهدية للعام الجديد وإعجابها باللعبة التى تحطمت على يد أخيها فريتز دون قصد فتحزن وتخلد إلى النوم لترى اللعبة عادت لحالتها الأصلية ثم تتحول إلى أمير وسيم وتدور مجموعة من الحكايات الحالمة بين كلارا وأميرها وألعاب عيد الميلاد.

المعروف أن بالية "كسارة البندق"، كتب موسيقاه الروسى تشايكوفسكي عام 1891 مستلهماً إحدى قصص الكاتب الفرنسي ألكسندر دوما الأب الذى أقتبسها بدوره من رواية كسارة البندق، وملك الفئران لأرنست هوفمان وعرض لأول مرة عام 1892، علي مسرح دار الأوبرا الإمبراطوري بسان بيتر سبورج، ويعد أحد أهم العروض الكلاسيكية لفرقة بالية أوبرا القاهرة التى قدمته لاول مرة على المسرح الكبير عام 1993، ومنذ ذلك الوقت يعرض سنويا فى ديسمبر احتفالا بالعام الجديد بنفس تصميمات عناصره الفنية من ديكورات وملابس وأزياء وموسيقى حفاظا على طابعه الكلاسيكى.