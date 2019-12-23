سامح شكري: تدخل مصر في الشأن الليبي إيجابي

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن «تدخل مصر في الشأن الليبي إيجابي لمحاولة التأكيد على أحقية الشعب الليبي في رسم مستقبله، والحفاظ على مقدراته، والقضاء على الإرهاب الذي نال منه وانتقص من سيادته، والحفاظ على وحدة الأراضي الليبية واستقلالها وعدم تدخل أطراف خارجية في الشأن الليبي».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الأحد، أن «تواجد مصر حاسم من البداية لمعاونة الأشقاء في ليبيا للوصول إلى الاتفاق السياسي وتعاونها مع المبعوث الأممي»، منوهًا «بتواجد محددات لهذا الاتفاق وضعت بمجلس الأمن يجب مراعاتها وعدم الخروج عليها، وإلا فقد كل من هو متصل بالاتفاق لشرعيته التي تم إضفاؤها عليه».

وأردف: «ليس الأمر مطلق لتصرف أي طرف بإرادته المنفردة أو رؤيته بما يستطيع اتخاذه من إجراءات، يجب أن تكون وفقًا للأطر الشرعية والقانونية التي تحكم التصرفات»، مؤكدًا: «هذا نظام دولي له قواعد وآليات يجب احترامها، وليس هناك إرادة مطلقة أو حرية اتخاذ قرار لأي طرف».

ولفت إلى «نظر مصر للاتفاق ما بين أردوغان والسراج ليس من حيث الضرر أو المصلحة ولكن من حيث اتساقها مع الشرعية الدولية والقواعد القانونية التي يجب أن تحكم التصرفات ما بين الدول»، مشيرًا إلى أن «الاتفاق من الناحية الفنية ليس له تأثير على تحديد مصر لنطاق سواحلها والمنطقة الاقتصادية الخاصة بها».

وأوضح أن «اتفاق ترسيم الحدود والاتفاق الأمني يخرجان عن مجالات الصلاحية المخولة للمجلس الرئاسي الليبي من أجل عقد مثل هذه الاتفاقات»، ذاكرًا بأن اتفاق الصخيرات في مادته الثامنة يوضح أن الحق يقع للمجلس الرئاسي المكون من تسعة أفراد وليس لمجلس منقوص العضوية، وفقًا للاتفاق السياسي المصدق عليه من مجلس الأمن.

وتابع: «أن يضطلع شخص بمفرده بهذه المسؤولية ليس عملًا شرعيًا سواء ترسيم الحدود الأمنية، أو الاتفاق الأمني»، لافتًا إلى أن الاتفاق الأمني إخلال للحظر المفروض على السلاح على ليبيا من قبل مجلس الأمن.