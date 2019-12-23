لجنة «طرق وكباري وسط الدلتا» تبحث مشكلة طريق «طنطا - زفتى» مع المواطنين

تفقدت اليوم، لجنة من هيئة الطرق والكباري بوسط الدلتا، الطريق الحر، طنطا - زفتى، لاستئناف أعمال الرصف به بعد توقفها أكثر من ٩ سنوات.

وترأس اللجنة المهندس محمد فتحي، مدير عام المشروعات بالهيئة، والتقى بعدد من المواطنين وأصحاب الأراضي الزراعية بنطاق مركز السنطة، وبحث معهم آليات انشاء انفاق على طول الطريق، ما يساعدهم على زراعة أراضيهم والانتقال من محل إقامتهم إليها دون أي معوقات.

والتقت اللجنة، اليوم، المواطنين بهدف الاستماع إليهم ومعرفة مشاكلهم الخاصة بالطريق والسعي إلى حلول وسط بين الهيئة والمواطنين.

وجاء تشكيل اللجنة تنفيذا لتعليمات مدير هيئة الطرق والكباري بوسط الدلتا المهندس ، طارق الجزار، والذي تلقى اتصالاً من النائب محمد بدراوي عوض، عضو مجلس النواب، لبحث المشكلة، والعمل على حلها، خاصة وأنه تمكن من خلال تواصله مع الهيئة العامة للطرق والكباري بإعادة طرح الطريق مرة أخرى، بعد توقف الأعمال به أكثر من ٩ سنوات.