 الإمارات: الأحكام بشأن مقتل خاشقجي تؤكد التزام السعودية بتنفيذ القانون بنزاهة - بوابة الشروق
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الإمارات: الأحكام بشأن مقتل خاشقجي تؤكد التزام السعودية بتنفيذ القانون بنزاهة

جمال خاشقجي
جمال خاشقجي
وام
نشر فى : الإثنين 23 ديسمبر 2019 - 9:47 م | آخر تحديث : الإثنين 23 ديسمبر 2019 - 9:47 م

قالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي إن الأحكام التي أصدرها القضاء السعودي بشأن جريمة مقتل جمال خاشقجي تؤكد التزام المملكة العربية السعودية وحرصها على تنفيذ القانون بكل شفافية ونزاهة، ومحاسبة كل المتورطين في هذه القضية ضمن إجراءات اتسمت بالوضوح والمصداقية وبشكل كفل لكافة الأطراف حقوقها القانونية.

وصرح أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية بأن تعامل المملكة مع محاكمة المتورطين في جريمة مقتل جمال خاشقجي يؤكد استقلالية القضاء السعودي، ونزاهته وكفاءته، حيث تميزت إجراءات سير القضية بسرعة التقاضي وتحقيق العدالة من خلال عملية قضائية عادلة وشفافة.

وأكد وقوف الإمارات التام مع المملكة العربية السعودية في جهودها الرامية لاستقرار وأمن المنطقة، وقيادتها لمحور الاعتدال العربي الذي يعد الضامن الرئيسي لأمن الإقليم، مشددا على رفض أي محاولات لاستغلال قضية جمال خاشقجي أو التدخل في شؤون المملكة الداخلية.

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