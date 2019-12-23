الأورمان توزع 75 ألف كيلو من لحوم الأضاحي المستوردة بالفيوم

وزعت جمعية الأورمان 75 ألف كجم لحوم أضاحي مستوردة على الأسر غير القادرة بمراكز محافظة الفيوم المختلفة، وذلك تحت رعاية المحافظ الدكتور أحمد الأنصاري.

وقال نائب مدير عام الجمعية محمود فؤاد - في بيان اليوم الاثنين- : "إن اللحوم التي وُزعت تم ذبحها في البرازيل بعد صلاة عيد الأضحى بتوقيتهم، وتم تعبئتها بمعرفة لجنة موسعة بجانب مسؤولين من الجمعية وخبراء من الطب البيطري والمركز الإسلامي البرازيلي لمراجعة الجوانب الشرعية في عملية الذبح".

وأوضح فؤاد أن توزيع اللحوم يتم بجميع مراكز المحافظة (طامية - سنورس - ابشواى - الفيوم - أطسا - مركز يوسف الصديق)، وذلك بحضور مندوب عن وزارة التضامن الاجتماعي وسكرتير عام المحافظة ومدير فرع الأورمان بالمحافظة.