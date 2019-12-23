محافظ أسوان يناقش آليات تطبيق منظومة النظافة الجديدة

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عقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان اليوم الاثنين، اجتماعا مع نواب رئيس مدينة أسوان ورؤساء الأحياء بحضور اللواء عماد يوسف السكرتير العام المساعد والمهندسة سعاد كرمي مدير عام البيئة، وذلك في إطار مناقشة آليات تطبيق منظومة النظافة الجديدة.

وقرر المحافظ تعيين المهندس سيد مدني مشرفا عاما على منظومة النظافة بالمدينة كمرحلة أولى ثم باقي مدن ومراكز المحافظة وذلك من أجل تحقيق الرقابة اللازمة ووضع آلية متكاملة للمتابعة والإدارة لجميع مكونات المنظومة من العاملين.

وشدد المحافظ أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة مع أصحاب مخازن النباشين وإصدار قرارات غلق لها للحد من ظاهرة نبش صناديق القمامة وهو الذى يتسبب فى خلق بؤر تلوث حولها ، كما سيتم تطبيق قاعدة الثواب والعقاب على العاملين بمشروع النظافة المكلفين بنظافة حى شرق لتحفيزهم على رفع مستوى الأداء بالشكل المطلوب

وأضاف اللواء أشرف عطية بأنه سيتم وضع منظومة جديدة للنظافة العامة ستشمل مختلف محاور التعامل مع القمامة بداية من الجمع المنزلى واقتصار وضع الصناديق فى مواقع معينة وخاصة مناطق شرق المدينة ، علاوة على تشغيل مصنع تدوير المخلفات بالشلال بعد قيام شركة كيما بإصلاح خط الفرز وجارى إصلاح خط إنتاج الأسمدة العضوية.

ووجه المحافظ قائد شرطة المرور بالتعامل بكل حزم مع سائقي عربات الحنطور بمنع وقوفهم خارج الموقف المخصص لها ومتابعة خط سيرهم داخل شوارع المدينة.



