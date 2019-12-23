السعودية: الحكم بإعدام 5 متهمين قصاصا لمقتل خاشقجي

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أعلنت النيابة العامة السعودية الحكم ابتدائيا على 11 متهما في قضية قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في تركيا.

وقال النائب العام السعودي في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، إنه تم الحكم بالقتل قصاصا على 5 متهمين ضالعين في قتل خاشقجي.

وأضاف أنه تأكد من خلال التحقيقات عدم وجود نية مسبقة من المتهمين في قتل خاشقجي، إلا أن عمليةالقتل كانت لحظية.

وبشأن التحقيق مع مستشار الديوان الملكي السابق سعود القحطاني، واللواء عسيري، نائب رئيس الاستخبارات العسكرية السابق، قال إنه تم إخلاء سبيلهم لعدم ثبوت تهم عليهم.

وأكد النائب العام السعودي أن الأحكام بحق المتهمين الـ11 ابتدائية وليست نهائية، وسيتم الإعلان عن أسماء المدانين حال صدور أحكام نهائية بحقهم.