روسيا: أمريكا تسعى لإرهاب حلفائها بفرض عقوبات على مشاريع خطوط الغاز الطبيعي

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم الاثنين إن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول إرهاب حلفائها من خلال فرض عقوبات على مشاريع خطوط الغاز الطبيعي المرتبطة بروسيا.

وكانت أمريكا قد أعلنت هذا الأسبوع فرض عقوبات على مشروع نورد ستريم 2، الممتد من روسيا إلى ألمانيا، و تورك ستريم، الممتد من روسيا إلى تركيا، وأرجعت قرارها إلى أن هذه المشاريع سوف تجعل الدول الأوروبية بحلف شمال الأطلسي (الناتو) أكثر اعتمادا على روسيا.

ورفضت روسيا هذه العقوبات، ووصفتها بمحاولة استمرار الهيمنة الأمريكية على أسواق الطاقة، وتعهدت بالرد.

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن لافروف القول في البرلمان "يتم معاقبة أقرب الحلفاء لأنها تقوم بحل مشاكلها الاقتصادية".

وأضاف: "أعتقد أنه لا يجب أن تشك أي دولة في العالم في أنه في حال تعهدت أمريكا بشيء، فإنها سوف يتم التخلي عنهم فى أي وقت من الأوقات".