 إمبراطور اليابان وقرينته يتفقدان المناطق المتضررة من الإعصار «هاجيبيس» - بوابة الشروق
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إمبراطور اليابان وقرينته يتفقدان المناطق المتضررة من الإعصار «هاجيبيس»

أرشيفية
أرشيفية
طوكيو - أ ش أ
نشر فى : الإثنين 23 ديسمبر 2019 - 12:54 م | آخر تحديث : الإثنين 23 ديسمبر 2019 - 12:54 م

أفادت تقارير إعلامية رسمية في اليابان اليوم الإثنين بأن الامبراطور ناروهيتو والامبراطورة ماساكو سيقومان بزيارة لمحافظتي "مياجي" و"فوكوشيما" الواقعتين شمال شرق البلاد هذا الأسبوع.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن الامبراطور والامبراطورة سيتوجهان يوم الخميس القادم إلى محافظة "مياجي" لتفقد المناطق المتضررة من الإعصار "هاجيبيس" الذي ضرب البلاد في أكتوبر الماضي، مشيرة إلى أنه من المقرر أن يلتقيا بالسكان والمسئولين الذين شاركوا في التعامل مع هذه الكارثة.

وأضافت الشبكة اليابانية أن الزوجين سيقومان باستقلال طائرة هليكوبتر تابعة لقوات الدفاع الذاتي للتوجه إلى مدينة "ماروموري" حيث لقي عشرة أشخاص مصرعهم جراء الفيضانات، كما أنهما سيتوجهان أيضا إلى مدينة "موتوميا" في محافظة "فوكوشيما" بواسطة مروحية لتفقد الجزء المركزي من المدينة الذي غمرته مياه الأمطار الغزيرة.

يشار إلى أن إعصار "هاجيبيس" قد أسفر عن مصرع 80 شخصا وإصابة نحو 400 آخرين، كما تسبب في هطول أمطار بمعدلات قياسية أحدثت فيضانات وانهيارات طينية وغمرت ودمرت عشرات الآلاف من المنازل.


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