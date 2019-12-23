سفير مصر في السودان يبحث مع وزير الثروة الحيوانية تعزيز التعاون المشترك

بحث السفير المصري في السودان، حسام عيسى، مع وزير الثروة الحيوانية السوداني علم الدين عبد الله أبشر، تعزيز التعاون الثنائي، وتفعيل الاتفاقيات الثنائية بين البلدين.

وأعرب السفير حسام عيسى، خلال القاء، عن التطلع إلى مزيد من التعاون بين البلدين، خصوصا في ظل سهولة النقل، وعملية التبادل التجاري بين البلدين.

وأشار السفير المصري إلى أن اللقاء بحث سبل تنفيذ المشروع الموقع بين البلدين، في مجال تسمين العجول، بولاية النيل الأبيض (وسط السودان)، بمساحة ٣٠ ألف فدان، وهو المشروع الذي من شأنه زيادة عائدات السودان من النقد الأجنبي، والوفاء برغبة مصر في زيادة وارداتها من الماشية السودانية.

من جهته، أكد وزير الثروة الحيوانية السوداني، أهمية التعاون بين البلدين لتفعيل الاتفاقيات، ووجه بتشكيل لجان لتسيير وتيرة العمل بينهما، ولتنفيذ المشروعات والاتفاقيات المبرمة بين الجانبين.

ونقلت وكالة السودان للأنباء "سونا" عن أبشر قوله: "نرغب في عمل تجاري كبير مع مصر، في شتى المجالات خاصة الثروة الحيوانية، فالسوق المصري من أهم الأسواق للسودان".

من جانبه، أكد وكيل وزارة الثروة الحيوانية السوداني، الدكتور عادل فرح، أن السودان يفتح أبوابه للدول الشقيقة والجارة للتعاون والتبادل التجاري، لافتا إلى أن السودان يعول عليه في تحقيق الأمن الغذائي العربي والإفريقي، وذلك بتنفيذ مشروع الأمن الغذائي الاستراتيجي المشترك بين مصر والسودان، ومشروع تصنيع وتعبئة اللحوم، لخدمة مصلحة شعبي البلدين.

وأضاف: "العلاقات مع مصر أزلية، ونرغب في عودة التكامل بين الشعبين"، معربا عن التطلع للتعاون مع مصر في مجال استيراد الدواجن والطيور، التي توقفت منذ فترة.