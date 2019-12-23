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أمام منزل سيسيليا زيوان تتراءي كومة حطب تجاورها خلية طاقة شمسية في صورة واضحة لما آل إليه الشعب الزيمبابوي وسط أزمة انقطاع التيار، وبينما يشكل حرق الحطب عبئا على البيئة فالطاقة الشمسية جاءت في صالحها.

وبحسب أسوشييتد برس أدى فشل الحكومة على مدار العام في توفير الطاقة الكهربائية التي تنقطع 19 ساعة يوميا عن معظم البيوت للجوء السكان لخليط من مصادر الطاقة المختلفة ليكون الحطب وسيلة الطهو بينما تكون الخلايا الشمسية وسيلة الإنارة.

وتقول سيسيليا: "الطاقة الشمسية هي الأفضل من الحطب السيئ والمضر للبيئة ولكن ليس أمامي خيار فأنا مضطرة لاستخدام الاثنين لتعويض نقص الكهرباء".

وتأتي أزمة الطاقة كنتاج طبيعي لكارثتين جديدتين ضربتا الدولة أولاهما ارتفاع الأسعار التي بلغت نسبته مؤخرا 500% والثانية جفاف المياه والتى تعتمد عليها الدولة لتوليد الطاقة حيث تقلص حجم بحيرة كارابا إلى العشر ما يجعلها غير كافية لتحريك التربونات الكهربية.

وفي ظل عجز الحكومة عن توفير عملة صعبة لشراء الكهرباء من الدول المجاورة وعن ملء السد الهايدروليكي فستظل البيوت والمصانع غارقة بالعتمة بدون أي بديل.

ويقول وزير الطاقة الزيمبابوى فورشان شاسى: "لتوفير بديل قمنا بتشجيع استيراد خلايا وأدوات الطاقة الشمسية وتشجيع المبانى التى تعتمد عليها".

ويضيف شاسي: "الطاقة الشمسية أكثر دوام وتوفير للمال عن شراء الكهرباء من دول أخرى".

ولا يوجد فرق بين غنى وفقير فى استخدام الطاقة الشمسية فتوجد الخلايا الشمسية أعلى أكواخ الطين والبلاستك بمنطقة عشوائيات بورديل تجاورها على بعد ياردات خلايا أكبر حجما أعلى أسطح المنازل الراقية بالعاصمة هيرار.

وتعليقا على المساواة بين الأثرياء والفقراء بالوضع الراهن يقول شورينجا موديكيد المقيم بإحدي العشوائيات: "يملك الأثرياء المال ولكن لا يملكون نقود لذلك فنحن فى مركب واحد"، مضيفا أنه اشترى خلية طاقة شمسية 20 واط بـ15 دولار فقط لشحن مذياعه الصغير وهاتفه الشخصى.

وتبدي الطفلة رامبدزاى ماجيا امتنانها لخلايا الطاقة قائلة: "لم أكن لأجتاز امتحانات الصف الأول الإعدادى دون المصباح الشمسى الذى أذاكر عليه".

ولا يقتصر استعمال الطاقة الشمسية على المنازل بل صرحت شركتان كبيرتان كإيكينات للإتصالات وشويبس للمشروبات أنهما تنشران خلايا الطاقة أعلى كل مقراتهما وحتى على الشاحنات الخاصة بهما، وأضاف كل منهما فى تصريح أنهما تعتمدان علي الخلايا الشمسية أكثر من الشركة الوطنية للكهرباء.

وفى منطقة مبير الفقيرة يقول الحلاق سيجمور شيروا إنه بدون خلية الطاقة الشمسية خاصته فلن يستمر بالعمل وفى الجوار يوجد أحدهم يشغل موقد الديزل لطهو وجبة ميز الشعبية وفى ركن آخر من الشارع يوجد من يبيع قطع الفحم لتوفير الطاقة لمن يشتري.

ويقول الوزير شاسى إن الطاقة الشمسية أفضل من الفحم لأن استهلاك الفحم يشجع قطع الغابات والإضرار بالبيئة.

وتضيف سيسيليا: "رغم أني معتادة على الطاقة الشمسية فأنا أريد أن يعود التيار الكهربي لأن الطاقة الشمسية هي أنفع للأغنياء وأنا لا أجد مالا لشراء المزيد من الخلايا التى أحتاجها لتشغيل الفرن والثلاجة".