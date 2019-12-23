وزير العدل يستقبل رئيس القضاء الأعلى والنائب العام لتهنئته بالمنصب الجديد

مروان: حريصون على التعاون مع مجلس القضاء في إرساء مبادئ العدالة وسيادة القانون



استقبل المستشار عمر مروان، وزير العدل، صباح اليوم، كلا من المستشار عبد الله عصر رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، والنائب العام المستشار حمادة الصاوي، بديوان عام الوزارة في أول أيام توليه منصبه الجديد عقب أداء اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس، حيث قدموا التهنئة له على توليه حقيبة الوزارة وتمنياتهم بالتوفيق والسداد.

ومن جانبه أعرب وزير العدل خلال اللقاء عن بالغ تقديره لمجلس القضاء الأعلى، ولجهاز النيابة العامة، وجموع قضاة مصر لما يبذلونه من جهد في تحقيق العدالة الناجزة وتطبيق القانون، كما حرص على تأكيد التعاون الدائم بين الوزارة ومجلس القضاء الأعلى في إرساء مبادئ العدالة وسيادة القانون.

وشمل التعديل الوزاري الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب، أمس الأحد، انتقال المستشار عمر مروان، من وزارة شئون المجالس النيابية إلى تولي حقية وزارة العدل، خلفا للمستشار حسام عبد الرحيم.