مستثمرون صينيون يشترون حصة نسبتها 51% من شركة تدير جسرا معلقا في تركيا

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وافق مجموعة من المستثمرين الصينيين على شراء حصة نسبتها 51 بالمئة من شركة تدير جسرا معلقا فوق مضيق البوسفور في تركيا مقابل 689 مليون دولار.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء بأن شركة "تشاينا ميرشنتس إكسبريس واي نتورك أند تكنولوجي" القابضة المملوكة لمجموعة "تشاينا ميرشنتش" شكلت اتحادا ماليا مع خمسة مستثمرين آخرين للاستحواذ على الحصة.

وأضافت بلومبرج أن شركة "إيكتاس إنسات ساناي في تيكاريت إيه.إس" التركية سوف تحتفظ بالحصة الباقية التي تبلغ نسبتها 49 بالمئة.

وكانت إيكتاس قد فازت بحق تشغيل الجسر منذ أكثر من عشر سنوات اعتبارا من عام 2012.

وتدير الشركة طريقا آخر متصل بالجسر، وهو الجسر الثالث الذي يتم تشييده فوق المضيق المائي الذي يفصل بين أوروبا وأسيا.

وكانت بلومبرج قد نقلت عن مصادر مطلعة قولها في سبتمبر الماضي أن شركة إيكتاس تجري مباحثات مع مؤسسات إقراض صينية لإعادة تمويل قرض بقيمة 3ر2 مليار دولار مستحق في 2022، كانت الشركة قد حصلت عليه لبناء الجسر والطرق المتصلة به.