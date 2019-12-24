السلحدار: مباراة الأهلي سبب هزيمتنا أمام المقاولون

أرجع أدهم السلحدار، المدير الفني للإسماعيلي، الهزيمة التي مني بها الفريق اليوم، الإثنين أمام المقاوولون العرب بهدفين دون مقابل، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الممتاز، إلى الأداء الجيد الذي قدمه اللاعبون أمام الأهلي في الجولة السابقة.

وقال السلحدرا في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «تايم سبورت»: «اللاعبون قدموا أداءً كبيرًا أمام الأهلي وهذا سبب رئيسي في تراجع أداءهم اليوم، فطبيعة اللاعب المصري أنه يفقد التركيز بعد تقديم أداء كبير ومميز».

وأضاف المدير الفني للإسماعيلي: «بعض اللاعبين قصروا ولم يقدموا الأداء المطلوب منهم، هذه هي كرة القدم دائما تجد الأخطاء والمقاولون استفاد من هذه الأخطاء واأحرزوا هدفين».

وتابع: «عانينا من أخطاء كثيرة في التمركز الدفاعي سنعمل على تصحيحها خلال الفترة المقبلة، كذلك الكثافة العددية في الهجوم كانت قليلة ولذلك لم نستطع تسجيل أي هدف».

وأوضح: «الإسماعيلي فريق كبير ولم نلعب على التعادل بل لعبنا من أجل الفوز أمام المقاولون، ولكن الأخطاء منتعنا من ذلك ولم تكن هناك أي روح من اللاعبين على عكس مباراة الأهلي الأخيرة».

وأتم: «نعمل على المجموعة التي لدينا من اللاعبين في ظل غياب عدد العناصر الهامة بسبب الإصابات وفي ظل ضغط المبارايات ، وبدأنا في إشراك محمد صادق في المنظومة من أجل تجهيزه لفترة المقبلة».