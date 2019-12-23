قتلى وجرحى من المدنيين في انفجار سيارة مفخخة بريف الرقة

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أعلنت وكالة الأنباء السورية، مساء الاثنين، عن سقوط قتلى وجرحى من المدنيين في انفجار سيارة مفخخة، في بلدة سلوك، بريف الرقة، شمالي سوريا، وذلك حسبما ذكرته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل، منذ قليل.