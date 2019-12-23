تيسكو البريطانية تعلق التعامل فى بطاقات معايدة من مصنع صيني بعد أنباء عن عمالة قسرية

(د ب أ)

أعلنت سلسلة متاجر التجزئة البريطانية (تيسكو)، اليوم الأحد، عن تعليق استيراد بطاقات معايدة خاصة بالكريسماس من مصنع في الصين، بعد تقارير عن استخدام العمالة القسرية في تصنيع تلك البطاقات.

وذكرت تيسكو في بيان نقلته وكالة بلومبرج للأنباء أن سلسلة المتاجر البريطانية سحبت جميع البطاقات المنتجة في ذلك المصنع من متاجرها لذلك السبب.

وقالت الشركة إنه إذا كشفت التحقيقات عن أن المصنع الصيني انتهك قواعد الشركة فيما يتعلق بعدم استخدام العمالة القسرية، فإنها ستوقف التعامل معه "فورا وبشكل دائم".

كانت صحيفة صنداي تايمز قد ذكرت أن طفلة في السادسة من عمرها اكتشفت عبارة مكتوبة على أحد بطاقات المعايدة التي اشترتها من تيسكو مكتوب عليها "نحن سجناء أجانب في سجن /شنغهاي تشينج بو/ بالصين".