البحرين: الأحكام الصادرة في السعودية في قضية خاشقجي تعكس النزاهة التامة للقضاء

أكدت مملكة البحرين على أن الأحكام الصادرة في السعودية في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي تعكس النزاهة التامة للقضاء بالمملكة.

وقالت وزارة الخارجية البحرينية في بيان" ؤكد مملكة البحرين على أن الأحكام الصادرة عن المحكمة الجزائية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة بشأن قضية مقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي، رحمه الله، تعكس النزاهة التامة للقضاء وكفالة العدالة والإنصاف وكافة الحقوق، وتجسد بوضوح التزام المملكة العربية السعودية الدائم بإعلاء القانون والحرص على محاسبة المتورطين في هذه القضية"،بحسب وكالة انباء البحرين (بنا).

وأضاف البيان " وتجدد مملكة البحرين موقفها الرافض تماما لأي استهداف من قبل أي دولة أو جهة كانت للمملكة العربية السعودية أو المساس بأمنها واستقرارها أو التدخل في شؤونها الداخلية بأي صورة، وتضامنها المطلق مع كافة الجهود التي تقوم بها المملكة العربية السعودية على الصعيدين الإقليمي والدولي باعتبارها الركيزة الأساسية لأمن واستقرار المنطقة"بحسب وكالة أنباء البحرين (بنا).

كانت النيابة العامة السعودية قد اعلنت في وقت سابق اليوم الاثنين انه تم توجيه الاتهام إلى 11 موقوفاً على خلفية مقتل خاشقجي وجرى التحقيق معهم، والحكم على خمسة منهم بالإعدام وعلى ثلاثة بالسجن في أحكام وصلت بمجملها إلى 24 عاما، وبتوقيع عقوبة التعزير بحق ثلاثة مدانين لعدم ثبوت إدانتهم.