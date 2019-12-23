التحقيق مع طبيب في ألمانيا بسبب وفاة امرأة عقب عملية تجميل

فتح الادعاء العام في مدينة فرانكفورت الألمانية تحقيقات مع طبيب من ولاية سكسونيا-أنهالت، بتهمة القتل جراء الإهمال عقب وفاة امرأة أجرى لها عملية تجميل.

وقالت متحدثة باسم الادعاء العام، اليوم الاثنين، إن الطبيب أجرى عملية بمفرده وبدون رقابة كافية للمرأة نهاية نوفمبر الماضي في إحدى العيادات في فرانكفورت، موضحة أن الأمر يتعلق بجراحتين تجميلتين.

وأضافت المتحدثة أن المرأة أصيبت بفعل التخدير بسكتة قلبية وكان يتعين إنعاشها، موضحة أن المرأة نقلت بعد ذلك إلى المستشفى جراء إصابتها بتلف بالغ في الدماغ، وتوفت هناك في 13 ديسمبر الجاري.

وبحسب البيانات، يسكن طبيب النساء، 57 عاما، ويزاول مهنته في مدينة أشرسلبن بولاية سكسونيا-أنهالت، ولم يتضح بعد سبب قيامه بهذه العملية في فرانكفورت.

وأضافت المتحدثة أنه تم تفتيش منزل وعيادة الطبيب في أشرسليبن نهاية الأسبوع الماضي.