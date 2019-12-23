فايلر: التركيز مع وسائل الإعلام يحتاج لـ150 ساعة من التفكير يوميا

أكد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي، أنه لا يهتم بمتابعة وسائل الإعلام، مشيرًا إلى أن تركيزه كله ينصب على عمله الفني مع الفريق.

قال فايلر في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي بعد مواجهة الاتحاد السكندري: «أولًا أعتذر عن التأخير على الحضور إلى المؤتمر الصحفي، لأن هناك أمور نعالجها بعد المباراة».

وأضاف المدرب السويسري: «مناقشة الاستبدال ليس من اختصاصي، أركز في عملي الفني فقط ولا أشغل نفسي بما يقال في وسائل الإعلام، وإلا سأكون مضطرا للتفكير 150 ساعة يوميًا».

وحول حصول أيمن أشرف على الإنذار الثالث في مباراة اليوم، قال فايلر: «أيمن أشرف لاعب جيد، الكرة تعتمد على الجانب البدني، وسعيد بمستواه وطبيعي أن يحصل على إنذارات لأنه مدافع».

وكان الأهلي قد تفوق على الاتحاد السكندري برباعية نظيفة في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة العاشرة، ليرفع رصيده إلى النقطة 24 في صدارة الدوري الممتاز، فيما تجمد رصيد الاتحاد عند النقطة 20 في المركز الثالث.