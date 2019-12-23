سامح شكري: نتطلع لمزيد من العمل مع مجلس الشئون الخارجية لخدمة مصالح الوطن

ثمن وزير الخارجية سامح شكري الدور الذي يقوم به المجلس المصري للشئون الخارجية كمؤسسة مرموقة تحظى بعضوية عدد كبير من اساتذة الدبلوماسية المصرية والمتخصصين في الشئون الخارجية.

وقال شكري - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الاوسط اليوم الاثنين على هامش مشاركته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوي لمجلس الشئون الخارجية - إن المجلس يشغل دائما بمكانة خاصة لدى وزارة الخارجية حيث يستفاد منه كثيرا في اطار العلاقة القائمة بينهما.

واعرب وزير الخارجية عن تطلعه لمزيد من العمل مع المجلس المصري للشئون الخارجية وان يستمر هذا الجهد ويتعاقب فيه الأجيال القادمة لخدمة مصالح الوطن، و ان تشهد السنوات القادمة من عمر المجلس مزيداً من التطور في عمله و الحيوية في إسهاماته، لاسيما على صعيد إصدار الدراسات والبحوث الرصينة للتفاعل مع الجهات المناظرة من مراكز الفكر والبحث في العالم، ولشرح الموضوعات ذات الأولوية بالنسبة لسياسة مصر الخارجية.

وأشار الوزير إلى أن أعضاء المجلس من القامات الدبلوماسية الرفيعة والخبرات العلمية المتميزة هم اقدر الكفاءات التي يمكنها القيام بتلك المهام استمرارا لعطائهم الثري من المواقع والمستويات المتعددة على مدي سنوات طويلة في سبيل تحقيق الاهداف الوطنية وحماية المصالح العليا للبلاد، مضيفا ان تلك الاهداف الوطنية لم تكن في اي وقت اكثر وضوحا من اليوم لاسيما في ظل التهديدات التي باتت اشرس من أي وقتًا مضى.

وكان وزير الخارجية قد ألقى بيانا شاملا عن أهداف مصر الوطنية ورؤيتها تجاه القضايا الإقليمية والدولية امام الموتمر السنوى للمجلس المصري للشئون الخارجية المنعقد الاثنين والثلاثاء تحت عنوان "امن الشرق الاوسط.. الفرص والتحديات"، والذي ياتي هذا العام تزامنا مع الاحتفال بعشرين عام على تأسيسه.