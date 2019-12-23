نبيلة مكرم: إضافة مواد تتعلق بالهجرة غير الشرعية إلى المناهج العام المقبل

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إنها طلبت في اجتماعها اليوم مع الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إضافة مواد تتعلق بالهجرة غير الشرعية في مناهج العام المقبل.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم»، المذاع عبر فضائية «Dmc»، مساء الاثنين، أن الخطوة تأتي في إطار توعية أطفال المدارس بمراحلها الثلاث؛ الابتدائية، والإعدادية، والثانوية، بأهمية الجريمة المنظمة ومساوئها وصعابها، مؤكدة أن التوعية بأهميتها «واجب على الدولة لتنميتها داخل الأولاد».

ولفتت إلى تجاوب وترحيب «شوقي» بالموضوع، واقتراحه إضافة أنشطة للطلبة بالتعليم الفني من أجل التوعية بالهجرة غير الشرعية، مشيرة إلى إجراء جلسة حوارية مع المسؤولين المختصين بوضع المناهج داخل وزارة التربية والتعليم.

وأشارت إلى أن الجلسة الحوارية خلُصت إلى تكوين لجنة داخل وزارة التربية والتعليم ووضع ما يتعلق بالهجرة غير الشرعية في مناهج العام المقبل.

والتقت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اليوم الاثنين، الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ضمن الاجتماعات التمهيدية لإطلاق مبادرة «مراكب النجاة»، التي كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي الوزارة بإطلاقها، ضمن توصيات منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة، التي عقدت في شرم الشيخ، في الفترة من 14 حتى 17 ديسمبر الجاري.