مرعي: «ميشتو» تحدث مع لاعبي الزمالك عن مرضه قبل مواجهة مازيمبي

أكد عصام مرعي المدرب العام السابق لفريق الزمالك، أن الصربي "ميشتو"، المدير الفني السابق للأبيض، أبلغ لاعبي الفريق، بأنه مريض قبل مواجهة نادي مازيمبي.

وأضاف مرعي، في تصريحاته التلفزيونية، عبر قناة "أون سبورت": " تفاجأت في محاضرة ما قبل لقاء مازيمبي بما قاله ميتشو للاعبين ، حيث أخبر لاعبي الأبيض في نهاية المحاضرة أنه مريض، تفاجأت للغاية من ذلك ووجدت أنها قيلت في وقت غير مناسب".

وأوضح "ربما كان ميتشو يقصد تحفيز لاعبي الزمالك، ولكنه أخبرهم بالفعل أنه مريض".

وتابع: "ميتشو قال كلمة "سرطان" وعندما ترجم أحمد شعبان كلامه، قال بأنه مريض ولم يذكر كلمة "سرطان" ولكن لاعبي الزمالك سمعت الكلمة بالفعل من المدرب وفهمت ما يقول".

وأشار: "ولذلك ظهرت حالة التضامن من اللاعبين مع المدرب عقب المباراة".

وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، تحدث في وقت سابق عن "مرض" ميتشو، نافيًا ما يردد حول مرض الصربي، حيث قال في تصريحات تلفزيونية، في وقت سابق: " ميتشو ليس مريضا، أخبر اللاعبين بأنه يُفضل أن يكون مريضا على أن يخسر من مازيمبي، ولكنهم فهموا كلامه بشكل خاطئ".

وتطرق للحديث، عن ريحله، عن الفريق، مؤكدًا: "تحدثت بعصبية مع رئيس الزمالك خلال الجلسة التي أعلن خلالها رحيل الجهاز الفني، لكنني لم أتحدث عن أن أمير مرتضى كان سببًا فيما حدث للفريق".

واختتم: "أمير مرتضى بعيد عن الفريق بعكس ما كان يفعل في الموسم الماضي مما جعلني أشيد به وقتها، ولو كانت مستحقات اللاعبين قد صُرفت لاختلف الأداء أمام إنبي تمامًا، على الأقل نفسيًا ومعنويًا".

ويستعد الزمالك لمواجهة الإنتاج الحربي يوم الثلاثاء في الجولة العاشرة من الدوري المصري، حيث يسعى الأبيض لتصحيح المسار، بعد الخسارة من طلائع الجيش بثلاث أهداف لهدفين، والتعادل سلبيًا مع سموحة.