الحزب الحاكم في الهند يقر بهزيمته في انتخابات ولاية جهارخاند

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أظهرت بيانات انتخابية أن حزب بهاراتيا جاناتا الهندي الحاكم يتجه للخسارة في الانتخابات بولاية جهارخاند بشرق الهند.

وذكرت شبكة ان دي تي في أن رئيس وزراء الولاية المنتهية ولايته راجهوبار داس أقر بهزيمته.

وتعد خسارة الحزب الحاكم للولاية التي يسيطر عليها منذ عام 2014 بمثابة تراجع لسياسة رئيس الوزراء ناريتدرا مودي.

وأظهرت أحدث بيانات صادرة عن لجنة الانتخابات تقدم التحالف بين حزب جهارخاند موكتي مورشا الإقليمي والمؤتمر الوطني وراشتريا جاناتا دال في الانتخابات بعد فوزه بـ 45 مقعدا حتى الآن مقابل 26 مقعدا لحزب بهاراتيا جاناتا.

ويذكر أنه تم إجراء ثلاث من بين خمس جولات تصويت في جهارخاند في الوقت الذي تشهد فيه البلاد مظاهرات للاحتجاج على قانون الجنسية الجديد الذي طرحته حكومة مودي.

وقال المتحدث باسم الحزب الحاكم جوبا كريشنا اجاروال" من الخطأ النظر لنتائج جهارخاند على أنها استفتاء على قانون الجنسية. التنافس في انتخابات مجالس الولايات يكون على أساس القضايا المحلية".