تضاعف أسعار الأرز في نيجيريا مع حلول عيد الميلاد

(د ب أ)

ربما يضطر النيجيريون إلى الاستغناء عن طعامهم الشهي المفضل في عيد الميلاد هذا العام.

وتعد وجبة "جولوف" وهي مزيج من الأرز والطماطم والتوابل، أكلة شعبية في نيجيريا، البلد الأكثر تعدادا سكانيا في إفريقيا حيث يبلغ عدد سكانها نحو 200 مليون نسمة.

وتضاعفت تكلفة الأرز المستورد، المكون الرئيسي في وجبة "جولوف"، بالفعل منذ أن أغلقت الدولة الواقعة في غرب إفريقيا حدودها مع بنين والنيجر المجاورتين في وقت سابق من العام الجاري في محاولة للحد من التهريب. وارتفعت أسعار الحبوب المنتجة محليا بنسبة 70 %، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج.

وأمر الرئيس محمدو بوهاري بالإغلاق الجزئي لحدود نيجيريا مع بنين في آب/ أغسطس لوقف الواردات غير المشروعة من الأرز الأجنبي التي تقلل من أسعار الحبوب المنتجة محليا.